«Ютэйр» выплатит компенсации пассажирам после ЧП с самолетом в Сочи

В ночь на субботу в аэропорту Сочи самолет Boeing 737-800 авиакомпании «Ютэйр», следующий рейсом Москва — Сочи, после посадки выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы и скатился в реку. У самолета разрушились стойки шасси и крыло, произошло возгорание левого двигателя. На борту находились 164 пассажира и шесть членов экипажа. Среди них жертв нет, однако от сердечного приступа скончался сотрудник аэропорта. Пострадали 18 человек. Возбуждено уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

"Авиакомпания готовит для всех пассажиров выплату денежных компенсаций", — говорится в сообщении.

Отмечается, что представители авиакомпании развернули в аэропорту экстренный штаб для пассажиров с горячей едой и напитками на время ожидания багажа и ручной клади. Добавляется, что в 14.10 мск все пассажиры рейса UT579 уехали из аэропорта Сочи.

"Осталось 13 мест багажа с бирками, который авиакомпания доставит по месту нахождения пассажиров в удобное для них время", — добавляется в сообщении.