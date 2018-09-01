МАК сформировал комиссию после аварийной посадки вылетевшего из Москвы самолета в аэропорту Сочи

«1 сентября 2018 г. на аэродроме Сочи произошло авиационное происшествие с самолетом Boeing 737-800 VQ-BJI авиакомпании UTair . По имеющейся информации, после посадки произошло выкатывание самолета за пределы взлетно-посадочной полосы. В результате выкатывания и последующего пожара самолет получил серьезные повреждения. Погибших нет. Данные о пострадавших уточняются. Межгосударственный авиационный комитет сформировал комиссию по расследованию данного авиационного происшествия. Комиссия приступила к работе», — говорится в сообщении.

Ранее в пресс-службе авиакомпании Utair сообщили, что самолет Boeing 737-800, следующий рейсом UT579 Москва-Сочи, после посадки выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы. Воздушное судно скатилось в русло реки, в результате чего разрушились стойки шасси и крыло, произошло возгорание левого двигателя. На борту самолета находилось 164 пассажира и шесть членов экипажа. В Минздраве РФ сообщили о том, что в результате инцидента пострадали 18 человек, трое из них — дети, шесть человек госпитализированы. Жертв на борту самолета нет. Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по факту аварийной посадки самолета. Кроме того, проверка по данному факту организована Южной транспортной прокуратурой.

В свою очередь в пресс-службе аэропорта Сочи сообщили, что во время оперативных мероприятий от сердечного приступа скончался один из его сотрудников.