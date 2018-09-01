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МАК сформировал комиссию после аварийной посадки вылетевшего из Москвы самолета в аэропорту Сочи
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МАК сформировал комиссию после аварийной посадки вылетевшего из Москвы самолета в аэропорту Сочи 

Агентство «Москва» + ещё 1 1 час назад
Межгосударственный авиационный комитет (МАК) сформировал комиссию по расследованию происшествия с вылетевшим из Москвы самолетом в аэропорту Сочи, сообщили в пресс-службе МАК.
«1 сентября 2018 г. на аэродроме Сочи произошло авиационное происшествие с самолетом Boeing 737-800 VQ-BJI авиакомпании UTair. По имеющейся информации, после посадки произошло выкатывание самолета за пределы взлетно-посадочной полосы. В результате выкатывания и последующего пожара самолет получил серьезные повреждения. Погибших нет. Данные о пострадавших уточняются. Межгосударственный авиационный комитет сформировал комиссию по расследованию данного авиационного происшествия. Комиссия приступила к работе», — говорится в сообщении.
Ранее в пресс-службе авиакомпании Utair сообщили, что самолет Boeing 737-800, следующий рейсом UT579 Москва-Сочи, после посадки выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы. Воздушное судно скатилось в русло реки, в результате чего разрушились стойки шасси и крыло, произошло возгорание левого двигателя. На борту самолета находилось 164 пассажира и шесть членов экипажа. В Минздраве РФ сообщили о том, что в результате инцидента пострадали 18 человек, трое из них — дети, шесть человек госпитализированы. Жертв на борту самолета нет. Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по факту аварийной посадки самолета. Кроме того, проверка по данному факту организована Южной транспортной прокуратурой.
В свою очередь в пресс-службе аэропорта Сочи сообщили, что во время оперативных мероприятий от сердечного приступа скончался один из его сотрудников.
Агентство «Москва»: последние новости
Самолет Москва-Сочи скатился в русло реки после посадки и загорелся Минздрав РФ: В результате инцидента с самолетом в аэропорту Сочи пострадали 18 человек МАК сформировал комиссию после аварийной посадки вылетевшего из Москвы самолета в аэропорту Сочи
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