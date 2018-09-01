Сотрудник аэропорта Сочи погиб при инциденте с загоревшимся Boeing

СОЧИ , 1 сен — РИА Новости . Один из сотрудников Международного аэропорта Сочи скончался во время оперативных мероприятий, связанных с инцидентом с загоревшимся самолетом, предположительно, причина смерти — сердечный приступ, сообщила пресс-служба международного аэропорта Сочи.

Ранее сообщалось, что в аэропорту Сочи при посадке самолет Boeing 737-800 следующий рейсом Москва — Сочи после посадки выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы, скатился в русло реки, в результате чего разрушились стойки шасси и крыло, произошло возгорание левого двигателя. По данным авиакомпании Utair, на борту судна находилось 164 пассажира и 6 членов экипажа. Среди них жертв нет.

"Сегодня, 1 сентября, во время оперативных мероприятий в международном аэропорту Сочи, предположительно, от сердечного приступа скончался один из его сотрудников. Международный аэропорт Сочи выражает соболезнования родственникам и близким. Семье будет оказана необходимая помощь", — говорится в сообщении.