СК: Версия взрыва в самолете президента Польши Леха Качиньского не подтвердилась

В 2010 году самолет Ту-154 потерпел крушение, заходя на посадку в аэропорту «Смоленск-Северный».

Российские следователи завершили проверку версии взрыва на борту самолета Ту-154, в котором находился президент Польши Лех Качиньский . По словам официального представителя Следственного комитета России (СКР) Светланы Петренко, она не нашла подтверждений.

— Все версии, в том числе высказанные польской стороной, были тщательно проверены. В частности, версия о взрыве проверялась в числе первоочередных и своего подтверждения не нашла, — пояснила Светлана Петренко

Данные выводы подтвердили сотрудники Межгосударственного авиационного комитета по итогам проведения собственного расследования. По информации пресс-службы ведомства, польские коллеги приезжали 11 раз для работы с вещественными доказательствами. С 3 по 7 сентября 2018 года в их присутствии будет проведен дополнительный осмотр агрегатов, подузлов и конструктивных элементов самолета, хранящихся в Смоленске.

Следствие пришло к выводу, что к трагедии привела совокупность факторов. Среди них было, неприятие командиром воздушного судная своевременных действий по уходу от на запасной аэродром во время непогоды в Смоленске. Также учитываются ошибочные действия экипажа в условиях снижения вне видимости наземных ориентиров.

ЧТО ПРОИЗОШЛО

В 2010 году самолет Ту-154 президента Польши Леха Качиньского потерпел крушение, заходя на посадку в аэропорту «Смоленск-Северный». На борту воздушного судна находились 96 человек: 88 пассажиров и 8 членов экипажа.

Расследованием причин катастрофы занялись российские следователи совместно с иностранными коллегами. Позже эксперты Межгосударственного авиационного комитета (МАК) заявили, что причиной крушения стало снижение борта ниже безопасной высоты и последующее столкновение с деревом. Представители Польши не раз заявляли о том, что на борту самолета произошел взрыв, однако российские эксперты не находили подтверждений данным заявлениям.