В Уфе наградили экипаж самолета, совершившего аварийную посадку с горящим двигателем

Указами главы республики за высокий профессионализм и мужество, проявленные при спасении жизни людей в условиях чрезвычайной ситуации, экипажу самолет Ту-204 авиакомпании «Ред Вингс» присуждены госнаграды Республики Башкортостан

Командир воздушного судна Юрий Хорьговский, второй пилот Владимир Павленко и бортовой инженер Сергей Лакида награждены орденом Салавата Юлаева. Старший бортпроводник Ларита Мурадова, бортпроводники Евгения Егошина, Пётр Михайлов и Руслан Тимербаев удостоены Почётной грамоты.

Чп произошло 22 августа, в тот день самолёт Ту-204 авиакомпании «Ред Вингс», летевший по маршруту «Уфа — Сочи», из-за возгорания левого двигателя совершил аварийную посадку в уфимском аэропорту. Благодаря профессиональной и четкой работе экипажа воздушного судна более 200 находившиеся на борту пассажиров благополучно покинули самолёт. Жертв и пострадавших в результате инцидента нет.