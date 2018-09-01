ЧП с самолетами в России в 2016-2018 годах

В ночь на 1 сентября пассажирский самолет Boeing 737 авиакомпании Utair , следовавший из Москвы , выкатился при посадке в аэропорту Сочи за пределы ВВП и упал в русло реки, у него разрушились стойки шасси и крыло, а также загорелся левый двигатель. Носовая часть лайнера при этом получила повреждения. Все 164 пассажира и шесть членов экипажа были эвакуированы, пострадали 18 человек.

22 августа Ту-204 авиакомпании Red Wings , вылетевший из Уфы в Сочи с 204 пассажирами на борту, был вынужден вернуться в аэропорт столицы Башкортостана из-за возгорания левого двигателя. Никто из пассажиров не пострадал. В Росавиации заявляли, что пожар в двигателе самолета произошел из-за разрушения лопаток компрессора высокого давления.

13 августа самолет-амфибия Твин Би 2335G совершил аварийную посадку на озере Байкал. В результате инцидента самолет затонул неподалеку от поселка Хужир на острове Ольхон. Пилот не пострадал.

27 июля стало известно, что самолет А-320, выполнявший рейс «Сочи-Новосибирск», совершил аварийную посадку в аэропорту «Толмачево». На борту находилось 164 человека, в том числе 6 членов экипажа. Причина аварийной посадки — неполный выпуск закрылок. В результате происшествия пострадавших нет. К обеспечению безопасности при аварийной посадке лайнера привлекались 29 человек и 6 единиц техники.

9 июля пассажирский самолет Як-40 при посадке в городе Алдан Якутии совершил выезд за пределы взлетно-посадочной полосы. В результате происшествия воздушное судно, на борту которого находились 25 человек, в том числе 18 пассажиров, повреждений не получило. Погибших и пострадавших нет.

18 июня в Барнауле совершил аварийную посадку самолет Superjet 100 авиакомпании «ИрАвиа». Самолет следовал рейсом IO-225 по маршруту Иркутск — Барнаул — Санкт-Петербург . Во время захода на посадку в Барнауле у судна сработал датчик о технической неисправности. Посадка прошла успешно, на борту находилось 85 пассажиров и пять членов экипажа.

30 июня Легкомоторный самолет «Аэропракт» при посадке выкатился за пределы ВПП на аэродроме «Долгий мост» в Красноярском крае , командир экипажа получил незначительные травмы. В результате инцидента была повреждена передняя стойка шасси самолета.

30 апреля в Крыму произошел инцидент с самолетом А-321. В процессе выполнения захода на посадку самолета авиакомпании «Уральские авиалинии» , следующего по маршруту Домодедово Симферополь , экипажем была выявлена техническая неисправность. По требованию командира воздушного судна аварийно-спасательная команда аэропорта была приведена в готовность, также к моменту посадки в аэропорт прибыли городские экстренные службы. Самолет произвел посадку штатно и самостоятельно выполнил руление к месту стоянки.

Рейс U6 33 выполнялся лайнером А-321, на борту было более 200 пассажиров, пострадавших нет.

6 декабря самолет латвийской авиакомпании AirBaltic рейсом из Риги выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы в столичном аэропорту Шереметьево . Инцидент произошел из-за сильного ветра и скользкой взлетно-посадочной полосы (ВПП). На борту находился министр транспорта Латвии Улдис Аугулис

19 декабря самолет Ан-2 (ТВС-2МС), выполнявший рейс по маршруту город Нарьян-Мар — поселок Харута, потерпел крушение в аэропорту Нарьян-Мара около 10.30. В процессе взлета воздушное судно потеряло скорость и столкнулось с землей. На борту находились два члена экипажа и 11 пассажиров. Погибли три человека.

27 ноября самолет Ан-24 компании «ИрАвиа», вылетавший из Эвенска в Магадан, не смог взлететь, выехав на боковую полосу. По свидетельствам очевидцев, самолет врезался в сугроб. В аэропорту Эвенска была метель, причиной инцидента стала плохая видимость. На борту самолета находилось 47 пассажиров.

20 октября самолет Boeing 737-800, следовавший из Москвы, при посадке выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы в аэропорту Нового Уренгоя. На борту находились 149 пассажиров и шесть членов экипажа.

30 сентября произошло ЧП с самолетом Ан-148 компании «Ангара», следовавшего из Талакана в Иркутск. У самолета были зафиксированы неполадки с двигателем. Пассажиры сняли видео, на котором видно пламя, вылетающее из правой турбины. Воздушное судно было вынуждено совершить посадку в аэропорту вылета. Никто не пострадал. После нескольких часов ожидания всех пассажиров забрал резервный борт и доставил в Иркутск.

Как установило следствие, произошло возгорание правого двигателя самолета Ан-148.

16 июля в результате аварийной посадки частного легкомоторного самолета Cessna 172 в акватории озера Байкал в Иркутской области пострадали два человека. Самолет приводнился в 20 метрах от берега в одном километре от населенного пункта Хужир возле мыса Бурхан. На борту всего находилось 4 человека, полет самолета не был санкционирован.

27 апреля 2017 года Ан 26 совершил аварийную посадку в Хабаровске. На борту самолета находились 35 пассажиров и пять членов экипажа, никто не пострадал. Причиной инцидента стало растрескивание стекла в кабине пилотов.

4 января пассажирский самолет, следовавший из Москвы в Калининград, выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы после посадки на аэродроме, люди не пострадали. На борту воздушного судна находились 167 человек.

27 декабря легкий самолет марки «Cessna 182 T» под управлением пилота, у которого отсутствовали пилотское удостоверение и сертификат летной годности, совершил вынужденную посадку в аэропорту Нижнего Новгорода из-за обледенения и неблагоприятных метеоусловий — усиление ветра и образования белого мутного облака.

19 декабря сразу два самолета совершили аварийные посадки в аэропорту Южно-Сахалинска. Первый самолет — это грузовое корейское воздушное судно, оно вылетало из Южно-Сахалинска в Южную Корею и вернулось в аэропорт отправления из-за отказа двигателя.

Второй инцидент произошел с самолетом авиакомпании «Аврора», который вылетел в Благовещенск. Во время полета поступил сигнал, что не закрылась дверь, поэтому лайнер вернулся в Южно-Сахалинск. По данным Дальневосточного следственного управления на транспорте, на борту самолета компании «Аврора» находились 50 пассажиров и четыре члена экипажа.

23 ноября самолет Boeing 777 авиакомпании Cathay Pacific, выполнявший рейс из Лондона в Гонконг, совершил вынужденную посадку в новосибирском международном аэропорту Толмачево. На борту самолета находится 214 пассажиров. Во время полета у самолета. Сработал датчик оповещения о пожаре в одном из отсеков, тревога оказалась ложной.

11 октября в Абыйском районе Якутии самолет Ан-26-100 авиакомпании «Полярные авиалинии» при заходе на посадку в аэропорту Белая Гора приземлился на расстоянии около 300 400 метров левее взлетно-посадочной полосы и получил значительные повреждения фюзеляжа, правого винта, правой и носовой стоек шасси. Посадка воздушного судна производилась в условиях снегопада. На борту самолета находилось 27 пассажиров и шесть членов экипажа, двое из них обратились за медицинской помощью.

27 июля самолет Superjet 100 компании «ИрАэро», выполнявший рейс по маршруту Барнаул — Сочи, на борту которого находились 60 пассажиров и шесть членов экипажа, совершил аварийную посадку в Омске из-за технических проблем. Никто не пострадал.

18 июля пассажирский самолет Ту-204, летевший в Сочи, совершил аварийную посадку в аэропорту Тюмени. Борт принадлежит авиакомпании Red Wings. Во время полета у самолета отказал один из двигателей. Перед посадкой Ту-204 выработал топливо над аэропортом в Тюмени.

6 марта пассажирский самолет Boeing 757-200, совершил аварийную посадку в астраханском аэропорту. Рейс следовал из Гоа в Москву. Причина посадки — неисправность электроники на борту. В самолете находились 224 пассажира, все они граждане России. Никто из них не пострадал.