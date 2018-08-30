Крупные катастрофы вертолетов в мире в 2013-2018 годах

2018 год 30 августа военный вертолет разбился в Эфиопии в зоне Восточная Шева в провинции Оромия. На его борту находились 18 человек, из них 15 военных и три мирных жителя, все они погибли.

10 августа в Японии вертолет службы спасения префектуры Гумма с девятью членами экипажа на борту упал в горах префектуры Нагано . Все девять человек погибли. Вертолет вылетел из города Маэбаси в Гумме для осмотра маршрутов восхождения в горах между Гумма и Нагано.

4 августа в Красноярском крае в районе Ванкорского месторождения потерпел крушение вертолет Ми-8 авиакомпании Utair . Воздушное судно разбилось во время полета, при столкновении с землей у него взорвались оба топливных бака. На борту вертолета находились три члена экипажа и 15 пассажиров-вахтовиков, все они погибли.

17 февраля в Мексике потерпел крушение вертолет, совершавший инспекционный облет пострадавших от землетрясения зон. На борту находились министр внутренних дел Мексики Альфонсо Наваррете и губернатор штата Оахака Алехандро Мурат . Число погибших составило 13 человек.

16 января в Колумбии разбился армейский вертолет Ми-17. На его борту находились 10 человек — восемь военных и двое гражданских лиц. Все погибли.

2017 год 15 ноября при заходе на посадку в поселке Нелькан Хабаровского края произошло крушение вертолета L-410 «Хабаровских авиалиний». На борту были два пилота и пять пассажиров. Шесть человек погибли, выжила девочка 3,5 лет.

26 октября у берегов Шпицбергена пропал вертолет Ми-8 авиакомпании «Конверс Авиа», на борту вертолета находились пять членов экипажа и трое сотрудников НИИ Арктики и Антарктики. Ночью 29 октября к поиску подключились более 40 спасателей МЧС России , вертолет был обнаружен норвежским судном в двух километрах северо-восточнее мыса Хеер. 30 октября в 130 метрах от места крушения вертолета было обнаружено тело одного погибшего. Активная фаза широкомасштабных поисков семерых человек, пропавших в результате крушения вертолета, завершилась 9 ноября.

2016 год 21 октября вертолет Ми-8 авиакомпании «Скол», направлявшийся из Красноярского края в ЯНАО, потерпел крушение в Пуровском районе Ямало-Ненецкого автономного округа, около поселка Уренгой. В катастрофе погибли 19 человек: три члена экипажа и 16 пассажиров.

Трое пострадавших были эвакуированы в лечебные учреждения.

29 апреля у западного побережья Норвегии недалеко от города Берген разбился вертолет. По данным компании Statoil, на борту вертолета находились нефтяники, летевшие в Берген с платформы Gullfaks B. По сведениям СМИ, на борту вертолета находились 11 норвежцев, один британец и один итальянец. Все 13 находившихся на борту человек считаются погибшими.

2015 год 26 ноября вертолет Ми-8 авиакомпании «Туруханавиа» совершил жесткую посадку в Туруханском районе Красноярского края. Ми-8 следовал по маршруту Игарка — нефтеперекачивающая станция. На борту вертолета было 26 человек. В результате аварии погибли 13 человек.

8 августа гидроплан и вертолет Robinson 44 столкнулись в небе над Истринским водохранилищем в Подмосковье в районе населенного пункта Лечищево. Погибло 9 человек, из них двое детей.

9 марта в Аргентине в провинции Ла-Риоха в населенном пункте Вилья-Кастельи столкнулись два вертолета. В результате столкновения погибли восемь граждан Франции и еще как минимум два гражданина Аргентины. Погибшие должны были участвовать в экстремальном шоу по выживанию в сложных условиях. Среди жертв оказались чемпионка Олимпийских игр 2012 года по плаванию Камиль Мюффа, бронзовый призер Игр-2008 боксер Алексис Вастен и знаменитая яхтсменка Флоранс Арто.

2014 год 10 октября при выполнении частного полета из Соруга на северо-востоке Тувы в Кызыл была потеряна связь с вертолетом Ми-8 авиакомпании «Тыва-Авиа». Согласно документации, на борту Ми-8 находились 14 человек. В августе 2015 года обломки вертолета были обнаружены. В Кызыл были доставлены останки погибших. Согласно заявлению МАК , причиной катастрофы вертолета стала дезориентация экипажа, это привело к столкновению с горой и гибели 14 человек.

1 мая на берегу Мунозера в Терском районе Мурманской области потерпел крушение вертолет Ми-8. На борту находились 14 человек, 12 из которых погибли, еще двое получили тяжелые ранения. Среди пассажиров вертолета были замгубернатора Мурманской области, начальник департамента лесного хозяйства по Северо-Западному федеральному округу, министр природных ресурсов и экологии региона и его заместитель, глава администрации Кировска, гендиректор «Апатит» и его заместитель.

2013 год 2 июля в Якутии вертолет Ми-8, летевший по маршруту Депутатский — Казачье — Усть-Янск, совершил жесткую посадку. На борту находились 28 человек, в том числе 11 детей. Три члена экипажа и один пассажир были спасены, 24 человека погибли.

6 мая в Иркутской области разбился вертолет Ми-8 авиакомпании «Ангара», участвовавший в мониторинге паводков. Его обломки были обнаружены в семи километрах от населенного пункта Преображенка. На борту вертолета находились девять человек: три члена экипажа, врио руководителя областного главка полковник Станислав Омельянчик, четыре спасателя Байкальского поисково-спасательного отряда, главный специалист одного из отделов ГУМЧС. Вертолет перевозил 1,9 тонны взрывчатки для подрыва ледовых заторов.

Позднее стало известно, что вертолет взорвался воздухе.

8 апреля в северной части Перу разбился вертолет Ми-8 нефтяной компании Perenco. В результате катастрофы все находившиеся на борту — четыре члена экипажа и девять пассажиров, погибли. Вертолет упал в регионе Лорето близ границы с Эквадором. По данным Perenco, все находившиеся на борту являлись гражданами Перу.