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Погибшего сотрудника аэропорта Сочи могут наградить Орденом Мужества
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Погибшего сотрудника аэропорта Сочи могут наградить Орденом Мужества 

РИА Новости + ещё 123 1 час назад
Фото: ТВ Центр
СОЧИ, 3 сен — РИА Новости. Международный аэропорт Сочи инициирует награждение руководителя комплексной смены Владимира Бегияна, скончавшегося от сердечного приступа при ликвидации последствий аварийной посадки самолета, Орденом Мужества, сообщили в пресс-службе воздушной гавани.
В ночь на субботу в аэропорту Сочи самолет Boeing 737-800 авиакомпании «ЮТэйр», следовавший рейсом Москва — Сочи, после посадки выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы и скатился в русло реки, в результате чего разрушились стойки шасси и крыло, произошло возгорание левого двигателя. На борту судна находились 164 пассажира и шесть членов экипажа. Пострадали 18 человек, были госпитализированы трое. Возбуждено уголовное дело.
Среди пассажиров и членов экипажа погибших нет, однако скончался один сотрудник аэропорта. Ранее пресс-служба аэропорта сообщила, что семье Бегияна будет выплачена компенсация.
"Международный аэропорт Сочи инициировал награждение Владимира Бегияна Орденом Мужества. Подготовлены документы для рассмотрения министерством транспорта Российской Федерации о награждении руководителя комплексной смены Владимира Бегияна Орденом Мужества посмертно", — говорится в сообщении.
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