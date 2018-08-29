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36 человек погибли в результате наводнений в Нигере
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36 человек погибли в результате наводнений в Нигере 

ИА Синьхуа 23 часа назад
Абиджан, 29 августа /Синьхуа/ — По состоянию на понедельник, 36 человек стали жертвами наводнений в Нигере, еще более 130 тыс. пострадали от разгула стихии. Об этом сообщается в заявлении, опубликованном во вторник офисом Управления по координации гуманитарных вопросов /УКГВ/ ООН в Нигере.
Как сообщается в заявлении, начиная с июня обильные ливни во многих районах повлекли за собой наводнения. Под ударом стихии серьезно пострадали несколько провинций, в том числе Агадес на севере страны, центральные — Маради и Зиндер, и южная — Диффа. Согласно статистике, пострадали более 7,2 тыс. домов и 8 162 гектара полей.
Сезон дождей в Нигере длится с июля по сентябрь. В 2012 году страна подвергалась сильнейшему удару наводнений, которые унесли жизни 88 человек, свыше 500 тыс. человек пострадали. —0—
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