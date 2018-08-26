Андрей Тарасенко предложил Правительству России построить дамбы в Уссурийске

Уссурийский городской округ — один из нескольких муниципалитетов Приморья, пострадавших в результате ливневых дождей, передает Prim.News со ссылкой на пресс-службу краевой администрации. Сегодня подтопленными здесь остаются более 100 дворовых территорий, около 20 человек эвакуированы в ПВР. По поручению главы региона Андрея Тарасенко в городской округ, а также соседние Михайловский и Октябрьский районы оперативно направлена рабочая группа под руководством вице-губернатора края Дмитрия Братыненко

В Уссурийском городском округе настоящий момент подтоплено более 100 домов, создан специальный реестр пострадавших территорий, специалисты отслеживают ситуацию в режиме онлайн.

«Социальных объектов подтопленных нет. Есть детские сады, где вода пошла в подвал, сейчас мы там воду откачиваем. На подтопленных дорогах выставлены посты ДПС , также в муниципалитете работают специалисты МЧС. В отрезанные села доставляются вода, хлеб и необходимые продукты питания», — сообщил глава Администрации Уссурийска Евгений Корж

По его словам, после спада воды специальная комиссия приступит у обследованию домовых территорий и определению размера ущерба, нанесенного жителям.

Члены группы побывали в пункте временного размещения людей, развернутом на проспекте Блюхера, 36, и пообщались с пострадавшими. Также осмотрели один из наиболее пострадавших районов — Семь ветров.

Спасти город от ежегодных паводков может строительство новой дамбы и реконструкция действующих гидросооружений. По словам Дмитрия Братыненко, ранее по поручению полпреда Юрия Трутнева муниципалитетом был разработан комплексный план по защите Уссурийского городского округа от наводнений. Соответствующее обращение о его поддержке Андрей Тарасенко уже направил в Правительство России

Также члены рабочей группы побывали в Михайловском районе. Как сообщил глава муниципалитета Владимир Архипов , здесь в настоящее время подтоплены 41 дом и около 300 подворий в пяти населенных пунктах. В местный ПВР были размещены три человека, в данный момент все они уже направлены домой.

«В Михайловке и Новошахтинске вода уже пошла на убыль. Всем пенсионерам, кто не мог выйти из дома из-за высокой воды, доставили питьевую воду и продукты», — сообщил Владимир Архипов.

Ещё один пострадавший муниципалитет — Октябрьский район. Здесь подтоплено 68 домов, переливы затрудняют проезд у нескольким селам. На месте организованы лодочные переправы.

«За сутки перевезено более 50 человек, в том числе дети и пенсионеры. В настоящий момент заготовлено 500 литров бутилированной воды.

Завтра начинаем выпечку хлеба для жителей населенных пунктов, проезд к которым затруднен», — отметил глава района Александр Камленок.

Члены рабочей группы вместе с сотрудниками МЧС обследовали подтопленные дома и пообщались с жителями, пострадавшими от паводка.

Поручение рабочим группам выехать в пострадавшие в результате ливней районы дал глава региона Андрей Тарасенко в ходе заседания комиссии по ликвидации чрезвычайных ситуаций в субботу, 25 августа.

Напомним, режим ЧС объявлен в Уссурийском городском округе, Михайловском и Октябрьском районах.