Урок добра. Приморцы помогают детям из трудных семей собраться на учёбу

Ежегодная всероссийская акция «Помоги собраться в школу» вновь шагает по Приморью.

— Зачастую у родителей нет возможности обеспечить своего ребенка даже самым минимальным набором школьника. С 2002 г., когда впервые была объявлена благотворительная акция, на помощь таким семьям приходят жители края. Ее цель — помочь собрать в школу детей, находящихся в трудной жизненной ситуации. Думаю, что в этом году нам удастся собрать достаточно средств, чтобы помочь детям из семей с низким достатком отправиться в школу с полным рюкзаком, — говорит директор краевого департамента труда и соцразвития Лилия Лаврентьева

Из столицы в глубинку

Во Владивостоке за оказание гуманитарной помощи к 1 сентября для детей из неблагополучных малоимущих и многодетных семей отвечают социально-реабилитационные центры, территориальные отделы краевого департамента труда и социального развития, филиалы Приморского центра социального обслуживания населения (ПЦСОН) (адреса и телефоны которых указаны на сайте http://pcson.ru/), отделение «Семь-Я» (Сипягина, 15, телефон +7 (423) 249-73-27), различные религиозные организации.

— Помимо сбора пожертвований и школьных подарков от неравнодушных граждан, мы проводим благотворительные ярмарки: продаём имбирные пряники и булочки, испечённые сёстрами милосердия, поделки и открытки от воспитанников детских домов, украшения ручной работы и т. д. На вырученные деньги приобретаем необходимые школьные принадлежности и одежду для нуждающихся, — говорит руководитель Общины милосердия Успенского храма Татьяна Третьякова.

Помимо оказания помощи, храм опекает несколько сиротских организаций края: школу-интернат посёлка Черниговка, социально-реабилитационные центры для несовершеннолетних города Спасска-Дальнего и села Зелёный Дол.

Руководитель общины заметила, что для участия в акции не нужно тратить «миллионы рублей» и закупать канцтовары оптом — старенькая белая блузка, галстук-бабочка с выпускного и вдруг ставшие короткими брюки обязательно порадуют новых хозяев, если вещи в хорошем состоянии. В списке постоянно запрашиваемых вещей: спортивная и школьная форма, кроссовки, туфли, нарядные платья, тёплые вещи.

В большинстве случаев храм оказывает адресную помощь, поэтому прежде чем что-то купить, позвоните по телефону: (423) 226-97-55, чтобы узнать о нуждах детей.

Из рук в руки

Ещё один активный участник акции — Уссурийск. Накануне Дня знаний благотворительный фонд «Сохрани жизнь» и Уссурийское отделение Всероссийского движения «Матери России» придумали сразу несколько способов помочь нуждающимся детям.

Первый — перевести посильную помощь на расчетный счёт фонда 40703810850000002149 в Дальневосточном банке ПАО Сбербанк России г. Хабаровск. Банковская карта привязана к номеру телефона +7 (914) 339-2003.

Второй — приобрести школьную канцелярию самостоятельно или собрать индивидуально портфель для одного ребёнка, где будут все необходимые предметы к школе и привезти подарки по адресу: ул. Ленина, 92, каб. 21.

Третий — передать канцтовары и другие подарки школьникам в пункт приёма в магазине «Детландия» или волонтёрам фонда на школьной ярмарке в Старом городе.

— Девиз нашего фонда «Людям помогают люди». На этой неделе волонтёры передали нам два рюкзака, которые приобрели родители первоклассников на школьной ярмарке в довесок к портфелям своих чад. Мама с дочкой-третьеклассницей решили оказать адресную помощь одинокой бабушке, воспитывающей внучку-второклассницу — получилось, что ребёнок помог другому ребёнку, — рассказала руководитель фонда Анна Павлова

По словам «главной мамы Уссурийска», в этом году люди откликаются на акцию несколько хуже, чем в 2017 г. Скорее всего, это связано с кризисом или тем, что граждане только начали собирать в школу собственных детей и до других деток ещё «руки не дошли».

Край неравнодушных

Копилка благотворительной акции «Помоги собраться в школу» ежедневно пополняется благодаря неравнодушным жителям Артёма. Здесь подарки на главный осенний праздник детства ждут более 3 000 детей из семей с низким доходом. Сотрудники Фонда социальной поддержки населения с благодарностью принимают любую помощь граждан, от одежды и канцелярии до подарочных сертификатов для детей, по адресу: Артём, ул. Кирова, 48, каб. 110, телефон: 4-32-65.

Денежные средства можно перечислить на благотворительный счет акции: Р/счет 40703810350000002238 Кор/счет 30101810600000000608 БИК 040813608 ИНН 2502057332 КПП 250201001 Дальневосточный банк ПАО Сбербанк г. Хабаровск. Просьба указать такое назначение платежа: Благотворительный взнос по акции «Помоги собраться в школу» без налога НДС.

— Новый учебный год — хороший повод для того, чтобы сделать подарок детям, которым нужна помощь и внимание взрослых. Некоторые семьи не в состоянии обеспечить такую простую радость ребенку. В наших силах сделать все возможное, чтобы самый главный день в жизни первоклассника стал праздником для каждого ребенка, — отметила директор фонда социальной поддержки населения Артёма Людмила Золотова.

В Находке помогли первоклашкам средней школы №20 микрорайона Врангель. Дети из многодетных и малообеспеченных семей и школьники с ограниченными возможностями здоровья тоже получат подарки ко Дню знаний.

— Также школа попросила купить пять проекторов — современный образовательный процесс невозможен без дополнительных визуальных эффектов, и здесь без дополнительного технического оборудования никак. Техника уже ждёт монтажа в классах начальной школы, в кабинетах изо и информатики, в актовом зале, где проходят все значимые в жизни школы мероприятия, — рассказала директор школы № 20 Татьяна Журавлёва

По данным отделения социальной защиты населения, в Находкинском городском округе зарегистрировано 3 158 нуждающихся в помощи семей, в них воспитывается более 7 300 детей, большинство из которых — школьники. Первоклассники из малообеспеченных и многодетных семей получат в подарок яркие ранцы и наборы школьных принадлежностей, для школьников 1-11 классов сформировано 1 369 наборов.

Неравнодушные граждане Находки тоже могут внесли свой вклад в акцию. Новые школьные принадлежности для детей из семей, находящихся в трудной ситуации, принимаются по адресу: ул. Школьная, 3, каб. 12.

Материал подготовлен в рамках проекта «АиФ-Приморья» «Ребёнку нужна семья!»

МНЕНИЕ ВЛАСТИ

Депутат Законодательного собрания Приморского края Джамбулат Текиев:

— Губернатор поручил главам муниципалитетов Приморья обеспечить каждому первокласснику возможность получать знания и делать уроки — подарить ранец со всеми необходимыми школьными принадлежностями всем ребятам, чьи семьи не могут себе позволить приобрести канцтовары самостоятельно. Я считаю, что это правильно — дети не должны чувствовать на себе разницу между достатком своей и других семей, никакие деньги не должны вставать у них на пути к знаниям. Дети — наше продолжение и только от нас зависит, к какому будущему вчерашние школьники приведут наше общество.