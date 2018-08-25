Крупная птица протаранила крыло летевшего из Москвы пассажирского самолета

Несмотря на произошедшее, воздушное судно успешно приземлилось.

Крыло пассажирского самолета, летевшего из Москвы Анапу , повредила птица.

— Пассажирский самолет А-320 выполнял регулярный рейс из Москвы в Анапу. На подлете к курорту экипаж доложил о сильном ударе в районе правого крыла, предположив, что лайнер мог столкнуться с крупной птицей, — сообщил источник, близкий к ситуации.

Несмотря на произошедшее, воздушное судно успешно приземлилось. На земле его осмотрели специалисты. Техники обнаружили пробоину на одном из закрылков и следы оперения птицы. Теперь самолет нуждается в ремонте, поэтому некоторое время не сможет выполнять полеты, отмечает Интерфакс

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