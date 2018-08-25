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Крупная птица протаранила крыло летевшего из Москвы пассажирского самолета
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Крупная птица протаранила крыло летевшего из Москвы пассажирского самолета 

Вечерняя Москва 25 августа 2018
Фото: Вечерняя Москва
Несмотря на произошедшее, воздушное судно успешно приземлилось.
Крыло пассажирского самолета, летевшего из Москвы в Анапу, повредила птица.
— Пассажирский самолет А-320 выполнял регулярный рейс из Москвы в Анапу. На подлете к курорту экипаж доложил о сильном ударе в районе правого крыла, предположив, что лайнер мог столкнуться с крупной птицей, — сообщил источник, близкий к ситуации.
Несмотря на произошедшее, воздушное судно успешно приземлилось. На земле его осмотрели специалисты. Техники обнаружили пробоину на одном из закрылков и следы оперения птицы. Теперь самолет нуждается в ремонте, поэтому некоторое время не сможет выполнять полеты, отмечает Интерфакс.
Ранее молния повредила крыло самолета с российскими туристами на борту (подробнее…).
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