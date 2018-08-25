В Папуа — Новой Гвинее пепел из извергающегося вулкана закрыл солнце

Вулкан на острове Манам изверг столб пепла на высоту 15 километров над уровнем моря и лаву. Около двух тысяч человек были вынуждены покинуть свои дома. Сильнее всего извержение затронуло районы Балиау и Кулугума.

Как сообщается, густые облака пепла полностью перекрыли солнечный свет. Из-за этого местным жителям пришлось взять факелы, чтобы передвигаться.

Сейчас извержение прекратилось. Однако появились новые трещины. Самолетам запретили летать над опасной зоной.

Вулкан расположен на острове Манам и является одним из самых активных в Тихом океане. На этом острове проживают всего девять тысяч человек.

В последний раз вулкан Манам извергался в апреле 2017 года, а из-за извержения в 2004 году пришлось эвакуировать всех людей с острова.

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