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В Папуа — Новой Гвинее пепел из извергающегося вулкана закрыл солнце
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В Папуа — Новой Гвинее пепел из извергающегося вулкана закрыл солнце 

Мир24 25 августа 2018
В Папуа — Новой Гвинее начал извергаться вулкан, сообщает The Daily Star.
Вулкан на острове Манам изверг столб пепла на высоту 15 километров над уровнем моря и лаву. Около двух тысяч человек были вынуждены покинуть свои дома. Сильнее всего извержение затронуло районы Балиау и Кулугума.
Как сообщается, густые облака пепла полностью перекрыли солнечный свет. Из-за этого местным жителям пришлось взять факелы, чтобы передвигаться.
Сейчас извержение прекратилось. Однако появились новые трещины. Самолетам запретили летать над опасной зоной.
Вулкан расположен на острове Манам и является одним из самых активных в Тихом океане. На этом острове проживают всего девять тысяч человек.
В последний раз вулкан Манам извергался в апреле 2017 года, а из-за извержения в 2004 году пришлось эвакуировать всех людей с острова.
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