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Пассажиры самолета, севшего на недостроенную полосу, улетели в Иркутск
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Пассажиры самолета, севшего на недостроенную полосу, улетели в Иркутск 

РИА Новости + ещё 3 25 августа 2018
Фото: РИА Новости
КРАСНОЯРСК, 25 авг — РИА Новости. Пассажиры самолета "Уральских авиалиний", пилот которого посадил борт на недостроенную полосу аэропорта Улан-Удэ, вылетели в конечный пункт назначения — аэропорт Иркутска, сообщили РИА Новости в местном аэропорту «Байкал».
Как сообщалось ранее, борт «Уральских авиалиний», следовавший из Москвы в Иркутск, не смог из-за тумана сесть в пункте назначения, а на запасном аэродроме в Улан-Удэ приземлился на недостроенную полосу. Судно не получило повреждений, никто из пассажиров не пострадал. В авиакомпании сообщили, что направили резервный борт в Улан-Удэ.
"Самолет с пассажирами вылетел десять минут назад в Иркутск. Врем в пути приблизительно полчаса", — сказал собеседник агентства.
По факту инцидента Восточно-Сибирское СУ СК на транспорте начало доследственную проверку. В «Уральских авиалиниях» также начали внутреннее расследование.
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