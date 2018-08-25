Пассажиры самолета, севшего на недостроенную полосу, улетели в Иркутск

Как сообщалось ранее, борт «Уральских авиалиний», следовавший из Москвы в Иркутск, не смог из-за тумана сесть в пункте назначения, а на запасном аэродроме в Улан-Удэ приземлился на недостроенную полосу. Судно не получило повреждений, никто из пассажиров не пострадал. В авиакомпании сообщили, что направили резервный борт в Улан-Удэ.

"Самолет с пассажирами вылетел десять минут назад в Иркутск. Врем в пути приблизительно полчаса", — сказал собеседник агентства.