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В Папуа-Новой Гвинее произошло извержение вулкана
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В Папуа-Новой Гвинее произошло извержение вулкана 

РИА Новости + ещё 6 25 августа 2018
Фото: РИА "ВистаНьюс"
МОСКВА, 25 авг — РИА Новости. Извержение вулкана произошло в субботу на острове Манам в Папуа-Новой Гвинее, сообщает новозеландская радиостанция Radio New Zealand.
Вулкан Манам расположен на одноименном острове в Новогвинейском море и является одним из самых активных вулканов в государстве. Последний раз он извергался в апреле 2017 года, еще раньше в 2004 году из-за крупного извержения с острова было эвакуировано около девяти тысяч человек.
Как сообщает радиостанция, извержение началось рано утром в субботу, местные жители сообщили об облаке пепла, которое перекрыло солнечный свет, и лаве на вершине вулкана. По некоторым данным, планируется эвакуация населения с острова.
Австралийский консультативный центр по вулканическому пеплу Дарвина (DVAAC) объявил красный уровень тревоги для авиации в связи с извержением. Причиной стало облако пепла, которое поднялось на высоту, где пролегают маршруты коммерческих авиалиний.
Папуа — Новая Гвинея является частью так называемого «тихоокеанского огненного кольца» — мощного тектонического разлома с высокой сейсмической активностью, на который приходится 90% всех землетрясений на Земле.
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