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В Приморье открыли четыре пункта временного размещения из-за подтопления
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В Приморье открыли четыре пункта временного размещения из-за подтопления 

РИА Новости + ещё 20 27 августа 2018
Фото: РИА Новости
ВЛАДИВОСТОК, 27 авг — РИА Новости. Четыре пункта временного размещения, способные принять более 400 человек открыты в Приморье из-за паводка, пока там 18 человек, сообщает пресс-служба регионального главка МЧС.
Ранее метеорологи сообщили, что тайфун Soulik может вызвать в Приморье сильные дожди, ураганный ветер, повышение уровня рек на 2,5 метра и четырехметровые волны на востоке залива Петра Великого. В Приморье ввели режим повышенной готовности, в Уссурийске, Михайловском и Октябрьском районах — режим чрезвычайной ситуации.
"В настоящее время развернуты четыре пункта временных размещения общей вместимостью 410 человек, в которых размещены 18 человек, в том числе шесть детей", — говорится в сообщении.
Как уточнил журналистам замначальника главка Александр Каплунов, два пункта временного размещения действуют в Уссурийске и по одному — в Михайловском и Октябрьском районах.
"Находящимся в ПВР людям оказывается всестороння поддержка. Они обеспечены трехразовым горячим питанием, питьем, предметами первой необходимости, медикаментами", — добавили в МЧС.
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