В Приморье открыли четыре пункта временного размещения из-за подтопления

Ранее метеорологи сообщили, что тайфун Soulik может вызвать в Приморье сильные дожди, ураганный ветер, повышение уровня рек на 2,5 метра и четырехметровые волны на востоке залива Петра Великого. В Приморье ввели режим повышенной готовности, в Уссурийске , Михайловском и Октябрьском районах — режим чрезвычайной ситуации.

"В настоящее время развернуты четыре пункта временных размещения общей вместимостью 410 человек, в которых размещены 18 человек, в том числе шесть детей", — говорится в сообщении.

Как уточнил журналистам замначальника главка Александр Каплунов, два пункта временного размещения действуют в Уссурийске и по одному — в Михайловском и Октябрьском районах.

"Находящимся в ПВР людям оказывается всестороння поддержка. Они обеспечены трехразовым горячим питанием, питьем, предметами первой необходимости, медикаментами", — добавили в МЧС.