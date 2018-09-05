Новый паводок в Приморье продлится до выходных

ВЛАДИВОСТОК , 5 сентября. /Корр. ТАСС Константин Васильев /. Специалисты Приморского гидрометцентра (Примгидромет) прогнозируют очередной подъем уровня рек в крае на 0,5-1,5 метра в течение оставшейся рабочей недели. Об этом сообщил ТАСС представитель гидрометцентра.

На прошлой неделе Приморье уже пережило сильный паводок, вызванный непрекращавшимися дождями. Режим чрезвычайной ситуации до сих пор действует в семи муниципальных образованиях: Уссурийском городском округе, Михайловском, Октябрьском, Надеждинском, Черниговском, Шкотовском и Яковлевском районах. В минувшие выходные дни большинство рек края вернулось в свои русла, однако в Приморье уже пришла новая волна ливней, связанных с циклоном и сменившим его тайфуном «Джеби».

"В ближайшие сутки ожидается прохождение максимальных уровней дождевого паводка на малых реках в западных, южных и восточных районах края. В последующие трое суток будет наблюдаться смещение паводочной волны в среднем и нижнем течении рек южных и центральных районов края с подъемом уровней воды на 0,5-1,5 метра", — сказал собеседник агентства.

По информации синоптиков, в минувшие сутки в Приморье прошли сильные дожди. Больше всего осадков выпало на побережье Тернейского района — от 70 до 234 мм, что превышает полторы месячные нормы. В среду утром тайфун оказался вблизи северо-восточного побережья Приморья, днем он сместится в сторону Хабаровского края.

"На большинстве рек края наблюдается подъем уровней дождевых паводков преимущественно на 20-70 см за сутки. Наблюдается затопление пойм рек в Уссурийском городском округе и еще 13 районах: Надеждинском, Михайловском, Черниговском, Чугуевском, Кировском, Лесозаводском, Яковлевском, Ханкайском, Шкотовском, Лазовском, Кавалеровском, Дальнегорском и Тернейском", — сообщили в Примгидромете.