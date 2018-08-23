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В Раде сообщили о «землетрясении» в России из-за военного парада
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В Раде сообщили о «землетрясении» в России из-за военного парада 

Российская Газета 2 часа назад
Фото: Российская Газета
В Верховной Раде заявили о том, что военный парад на Украине может вызвать «землетрясение» в России. Об этом в эфире украинского телеканала NewsOne заявил депутат Рады Олег Барна, который также, как и Порошенко, уверовал в исключительность боевых качеств украинской армии, вдохновившись репетицией парада.
Ранее Порошенко назвали в соцсетях «фантазером» за его высказывания об украинской армии, как о «сильнейшей в мире».
Пользователи высмеяли фото, на которой украинский президент на репетиции парада стоит перед колонной военных с отставленной правой рукой, словно держит в ней стакан.
Военный парад будет проведен в рамках празднования Дня независимости Украины, который будет отмечаться 24 августа.
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