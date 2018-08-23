В Раде сообщили о «землетрясении» в России из-за военного парада

Ранее Порошенко назвали в соцсетях «фантазером» за его высказывания об украинской армии, как о «сильнейшей в мире».

Пользователи высмеяли фото, на которой украинский президент на репетиции парада стоит перед колонной военных с отставленной правой рукой, словно держит в ней стакан.

Военный парад будет проведен в рамках празднования Дня независимости Украины, который будет отмечаться 24 августа.