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Все потребители Архангельска подключены к электроснабжению после шторма
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Все потребители Архангельска подключены к электроснабжению после шторма 

ТАСС + ещё 26 28 августа 2018
Фото: 29.ru
АРХАНГЕЛЬСК, 28 августа. /ТАСС/. Электроснабжение Архангельска восстановлено полностью после прошедшего 22 августа шторма, когда в городе без электричества осталось несколько тысяч человек. Об этом ТАСС сообщил директор департамента городского хозяйства администрации Архангельска Владимир Шадрин.
"Все объекты, где не было электричества в результате последствий шторма 22 августа, полностью подключены к электроснабжению, ремонтно-восстановительные работы завершены", — сказал Шадрин.
Длительная ликвидация последствий связана с большим количеством обрывов на воздушных линиях электросетей и сложностями подъезда к местам аварий. В городе было более 200 обрывов линий электропередач, было повалено около тысячи деревьев, было обесточено 534 дома. Скорость ветра в Архангельске 22 августа достигала 25 метров в секунду.
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