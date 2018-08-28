Все потребители Архангельска подключены к электроснабжению после шторма

АРХАНГЕЛЬСК , 28 августа. / ТАСС /. Электроснабжение Архангельска восстановлено полностью после прошедшего 22 августа шторма, когда в городе без электричества осталось несколько тысяч человек. Об этом ТАСС сообщил директор департамента городского хозяйства администрации Архангельска Владимир Шадрин.

"Все объекты, где не было электричества в результате последствий шторма 22 августа, полностью подключены к электроснабжению, ремонтно-восстановительные работы завершены", — сказал Шадрин.

Длительная ликвидация последствий связана с большим количеством обрывов на воздушных линиях электросетей и сложностями подъезда к местам аварий. В городе было более 200 обрывов линий электропередач, было повалено около тысячи деревьев, было обесточено 534 дома. Скорость ветра в Архангельске 22 августа достигала 25 метров в секунду.