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Число жертв паводка в Италии возросло
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Число жертв паводка в Италии возросло до десяти 

РИА Новости 1 час назад
Число жертв сильного паводка в южноитальянской области Калабрия возросло до десяти человек, сообщил руководитель региональной службы Гражданской обороны (ГО) Калабрии Карло Танси.
Согласно информации префектуры провинции Козенца, две экскурсионные группы численностью 18 человек каждая в понедельник находились в национальном парке Поллино. Вследствие ливневых дождей уровень горной речки Раганелло внезапно резко поднялся, и многих туристов смыло бурным водным потоком.
Ранее сообщалось о восьми погибших, но спасатели, спешно прибывшие на место ЧП, поздно вечером обнаружили тела еще двоих жертв. По последним данным, семь человек получили ранения и были срочно госпитализированы. В числе пострадавших — маленькая девочка, которая была доставлена в больницу Козенцы с симптомами переохлаждения.
Трое человек пока считаются пропавшими без вести. По словам Танси, пожарные и сотрудники службы ГО будут продолжать поиски пропавших людей всю ночь. За ситуацией в национальном парке Поллино следит премьер-министр Италии Джузеппе Конте.
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