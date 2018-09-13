За два дня сотрудники МЧС устраняли последствия шторма в Петербурге 28 раз

За два дня в МЧС Петербурга поступило 28 заявок о чрезвычайных происшествиях, связанных с непогодой, передает пресс-служба регионального ведомства. Все последствия шторма в Северной столице устранены.

В большинстве случаев вызовы казались поваленных ветром деревьев и разбитых автомобилей.

Напомним, штормовой ветер и сильные дожди пришли в Петербург в среду, 12 сентября. За два дня стихия дала о себе знать: вода в Неве вышла из берегов, ветер срывал фрагменты кровель с домов и ломал деревья.

Согласно прогнозу, на выходных погода должна улучшиться.