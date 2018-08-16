Boeing 737 совершил жесткую посадку на Филиппинах 

Самолет следовал из китайского Сямэня.
Самолет китайской авиакомпании «Xiamen Airlines» 16 августа совершил аварийную посадку в международном аэропорту Филиппин имени Ниноя Акино.
Сообщается, что экипаж Boeing 737 посадил пассажирский самолет. В результате чего у него, согласно предварительным данным, отвалился двигатель.
По сведениям Airlive, на борту находилось 157 пассажиров и восемь членов экипажа. Никто не пострадал.
Так, боинг после приземления выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы.