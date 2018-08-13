Число погибших при землетрясения в Индонезии выросло

Число погибших во время землетрясения в Индонезии выросло до 436 человек

Число жертв сильного землетрясения на индонезийском острове Ломбок увеличилось до 436 человек. Об этом сообщили в понедельник представители национального агентства по предотвращению стихийных бедствий, передает новостной портал Detik.

По поступающим данным, более 1,3 тыс. человек получили ранения, половина из которых тяжелые, указывают официальные представители. Наибольшее число жертв зарегистрировано на севере острова.

В субботу газета The Straits Times со ссылкой на это же агентство сообщала о 387 погибших.