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Истребители ТОФ выполнили дальний беспосадочный перелет с Камчатки на Чукотку и обратно
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Истребители ТОФ выполнили дальний беспосадочный перелет с Камчатки на Чукотку и обратно 

ТАСС 33 минуты назад
МОСКВА, 13 августа. /ТАСС/. Истребители МиГ-31 морской авиации Тихоокеанского флота (ТОФ) совершили дальний беспосадочный перелет протяженностью 4 тыс. км в район Арктики. Об этом сообщил в понедельник начальник отдела информационного обеспечения пресс-службы Восточного военного округа (ВВО) по ТОФ Николай Воскресенский.
"На Камчатке в ходе летно-тактических учений летчики смешанного полка морской авиации Тихоокеанского флота осуществили дальний беспосадочный перелет в район Арктики.
Дальность беспосадочного перелета истребителей МиГ-31 составила более 4 тыс. километров, а длительность полета превысила пять часов", — говорится в сообщении. Количество участвующих в полете самолетов не уточняется.
Отмечается, что истребители поднялись в воздух с аэродрома Елизово на Камчатке, пролетели более 1,6 тыс. км на север и осуществили дозаправку в воздухе в районе Анадыря. Затем истребители долетели до побережья Чукотского моря и обогнули мыс Шмидта. Вновь дозаправившись, самолеты взяли курс на Камчатку и успешно прибыли в аэропорт Елизово.
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