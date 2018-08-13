Истребители ТОФ выполнили дальний беспосадочный перелет с Камчатки на Чукотку и обратно

МОСКВА , 13 августа. / ТАСС /. Истребители МиГ-31 морской авиации Тихоокеанского флота (ТОФ) совершили дальний беспосадочный перелет протяженностью 4 тыс. км в район Арктики. Об этом сообщил в понедельник начальник отдела информационного обеспечения пресс-службы Восточного военного округа (ВВО) по ТОФ Николай Воскресенский.

"На Камчатке в ходе летно-тактических учений летчики смешанного полка морской авиации Тихоокеанского флота осуществили дальний беспосадочный перелет в район Арктики.

Дальность беспосадочного перелета истребителей МиГ-31 составила более 4 тыс. километров, а длительность полета превысила пять часов", — говорится в сообщении. Количество участвующих в полете самолетов не уточняется.