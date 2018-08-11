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В выходные в Рязани установится сильная жара — МЧС
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В выходные в Рязани установится сильная жара — МЧС 

АиФ Рязань 1 час назад
По данным Центрального управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды днем 11 и 12 августа на территории Рязанской области ожидается жара сообщает пресс-служба регионального МЧС.
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