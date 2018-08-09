Ещё
Зарылся в грунт. В Тольке самолет получил повреждения, люди не пострадали
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Зарылся в грунт. В Тольке самолет получил повреждения, люди не пострадали 

ИА Север-Пресс 5 часов назад
Фото: ИА Север-Пресс
В аэропорту села Толька Красноселькупского района в результате чрезвычайной ситуации самолет получил повреждения.
«Во время движения по грунтовой взлетно-посадочной полосе в аэропорту села Толька частный самолет «Cesna 172» зарылся передним шасси в грунт. По этой причине самолет подкинуло, и он повредил винт. На борту самолета находилось 2 члена экипажа, никто из них не пострадал. На момент взлета показатель плотности грунта на полосе составлял 7 единиц. Данному типу самолета для взлета достаточно плотности в 3 единицы. Сейчас создана рабочая группа для расследования причин произошедшего. Экипаж самолета ждет запасные детали для ремонта», — отметил руководитель ГУП «Аэропорты Мангазеи» Борис Кравченко.
ИА Север-Пресс: последние новости
На барже вспыхнул пожар. Пострадавшие в тяжелом состоянии Семье погибшего в Красноярском крае ямальца выплатят один миллион рублей ЦИК одобрил вопросы трёх инициативных групп по пенсионному референдуму
Комментарии  Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Умер Дмитрий Брусникин42
Неожиданное предложение Жириновского и другие события дня17
Алехина покинула Россию вопреки запрету273
Два самолета столкнулись в Стамбуле5
В России резко похолодает7
Видео
03:01
Суд арестовал всё имущество Петросяна и Степаненко
Шоу-бизнес
08:06
Россия упрекнула США и пообещала санкции
Политика США
00:56
Раскрыты предложения Путина Трампу
Политика В мире
01:50
Запад обвинил Россию во вторжении в Грузию в 2008 году
В мире
05:04
Истребитель НАТО по ошибке запустил ракету по Эстонии
Армия Войска
21:29
Создание электромагнитной пушки подтвердили в Японии
Оружие Армия
01:00
В центре Москвы нашли уникальный клад
Новости Москвы
00:10
Сворачивание хромосом воспроизвели в деталях
Наука Наука и техника
00:42
На Украине обозлились из-за бегства артистов в Россию
Украина Шоу-бизнес
00:07
Meizu презентовала новые флагманские смартфоны
Гаджеты Наука и техника
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение