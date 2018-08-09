Зарылся в грунт. В Тольке самолет получил повреждения, люди не пострадали 

В аэропорту села Толька Красноселькупского района в результате чрезвычайной ситуации самолет получил повреждения.
«Во время движения по грунтовой взлетно-посадочной полосе в аэропорту села Толька частный самолет «Cesna 172» зарылся передним шасси в грунт. По этой причине самолет подкинуло, и он повредил винт. На борту самолета находилось 2 члена экипажа, никто из них не пострадал. На момент взлета показатель плотности грунта на полосе составлял 7 единиц. Данному типу самолета для взлета достаточно плотности в 3 единицы. Сейчас создана рабочая группа для расследования причин произошедшего. Экипаж самолета ждет запасные детали для ремонта», — отметил руководитель ГУП «Аэропорты Мангазеи» Борис Кравченко.