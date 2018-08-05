В Альпах разбился самолет: пассажиры погибли

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В Швейцарии в результате крушения самолета Junkers 52 погибли 20 человек 

ТАСС 14 минут назад
В Швейцарии в результате произошедшей в субботу авиакатастрофы самолета Junkers 52 погибли 20 человек. Об этом сообщила полиция кантона Граубюнден на пресс-конференции в воскресенье.
"В результате катастрофы самолета Junkers погибли 20 человек, в том числе 11 мужчин и девять женщин", — отметил представитель полиции.
Телерадиовещательная компания RTS транслировала пресс-конференцию онлайн.
По данным полиции, самолет Junkers 52 1939 года выпуска, следовавший из Локарно в Дюбердорф, потерпел крушение на склоне горы Пиц Зегнанс на высоте 2540 м. Экипаж не подавал сигнала бедствия.
Федеральное управление гражданской авиации запретило до вечера 8 августа полеты над Пиц Зегнанс. Федеральная прокуратура проводит расследование причин катастрофы.
Коллекционная воздушная машина принадлежала Ассоциации друзей швейцарской воздушной армии (JU-Air). Самолет был приобретен в 1981 году, на нем периодически совершались полеты над Альпами.
Подробнее на ТАСС:http://tass.ru/proisshestviya/5430742
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