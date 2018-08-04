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Срочно: 18 человек погибли в результате крушения вертолета в России
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Срочно: 18 человек погибли в результате крушения вертолета в России 

ИА Синьхуа 37 минут назад
Москва, 4 августа /Синьхуа/ — Вертолет Ми-8 потерпел крушение в субботу в Красноярском крае, в результате погибли 18 человек. Об этом сообщили местные СМИ. —0—
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