Срочно: 18 человек погибли в результате крушения вертолета в России 

ИА Синьхуа: последние новости

В провинции Цинхай проведут благотворительные операции для 1500 больных катарактой малоимущих граждан

В результате наводнений в Мьянме погибло 12 человек

В Индонезии более 500 туристов оказались заблокированы на горе после землетрясения