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Срочно: 18 человек погибли в результате крушения вертолета в России
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Срочно: 18 человек погибли в результате крушения вертолета в России
ИА Синьхуа
37 минут назад
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Москва
, 4 августа /
Синьхуа
/ — Вертолет Ми-8 потерпел крушение в субботу в
Красноярском крае
, в результате погибли 18 человек. Об этом сообщили местные СМИ. —0—
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