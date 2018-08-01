Названа возможная причина авиакатастрофы в Мексике

Aeromexico назвала возможную причину авиакатастрофы в Мексике

Причиной аварии самолета компании Aeromexico в мексиканском штате Дуранго могли стать погодные условия, сообщила во вторник компания OMA Aeropuertos, управляющая аэропортами в этой части страны.

"Инцидент произошел, по предварительной версии, из-за неблагоприятных климатических условий", — написала компания в своем микроблоге в Twitter.

Ранее губернатор штата Дуранго Хосе Росас Аиспуро сообщил, что погибших в результате инцидента нет. По словам губернатора, так как некоторые пассажиры получили ранения, персонал госпиталей в Дуранго приведен в состояние готовности для оказания им помощи.