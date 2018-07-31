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В Кабардино-Балкарии девять человек пострадали из-за урагана
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В Кабардино-Балкарии девять человек пострадали из-за урагана 

РИА Новости 37 минут назад
НАЛЬЧИК, 31 июл — РИА Новости. Девять человек пострадали в результате урагана, прошедшего вечером в понедельник в Прохладненском районе Кабардино-Балкарии, всем им оказана амбулаторная помощь, сообщил министр здравоохранения региона Марат Хубиев.
Ранее сообщалось, что вечером в понедельник из-за дождя, града и сильного ветра порывами до 25 метров в секунду в Прохладненском районе было нарушено энергоснабжение в семи населенных пунктах. В некоторых селах частично повреждены кровли частных домов, а в поселке Советский поврежден газораспределительный надземный газопровод низкого давления.
По состоянию на 8.00 мск вторника электроснабжение было нарушено в селениях Карагач и Солдатская, а также частично в Пролетарском, Янтарном, Ульяновском, Екатериноградской и Прималкинском. Без газа оставались 88 абонентов в трех населенных пунктах. Пострадал ряд социально значимых объектов, в том числе здания нескольких школ и домов культуры.
"Погибших в результате стихии нет, девять жителей Прохладненского района — семеро жителей селения Карагач и двое — станицы Солдатская получили травмы. Трое из них получили переломы, остальные ушибы, гематомы и ссадины. Всем им оказана амбулаторная помощь, в госпитализации они не нуждались", — сказал Хубиев на совещании в Нальчике.
Днем в понедельник региональное ГУ МЧС предупреждало, что в Кабардино-Балкарии в ближайшие три дня ожидаются сильные дожди с грозами, градом и шквалистым ветром до 25 метров в секунду.
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