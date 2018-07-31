Восстановительные работы в оставшихся без электричества селах КБР завершат к полудню

НАЛЬЧИК , 31 июля. / ТАСС /. Восстановительные работы в семи населенных пунктах Прохладненского района Кабардино-Балкарии (КБР), где без электроснабжения остались более 3,2 тыс. домовладений после прошедшего в регионе сильного дождя с ветром до 25 м/с, планируется завершить к полудню, сообщили во вторник в пресс-службе управления МЧС по региону.

"По состоянию на 08:00 мск в Прохладненском районе ведутся работы по восстановлению линий электроснабжения и газоснабжения… Планируемое время завершения ремонтно— восстановительных работ — 12:00 мск 31 июля", — говорится в сообщении.