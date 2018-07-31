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Восстановительные работы в оставшихся без электричества селах КБР завершат к полудню
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Восстановительные работы в оставшихся без электричества селах КБР завершат к полудню 

ТАСС 59 минут назад
НАЛЬЧИК, 31 июля. /ТАСС/. Восстановительные работы в семи населенных пунктах Прохладненского района Кабардино-Балкарии (КБР), где без электроснабжения остались более 3,2 тыс. домовладений после прошедшего в регионе сильного дождя с ветром до 25 м/с, планируется завершить к полудню, сообщили во вторник в пресс-службе управления МЧС по региону.
"По состоянию на 08:00 мск в Прохладненском районе ведутся работы по восстановлению линий электроснабжения и газоснабжения… Планируемое время завершения ремонтно— восстановительных работ — 12:00 мск 31 июля", — говорится в сообщении.
Ранее сообщалось, что семь населенных пунктов КБР (Солдатское, Карагач, Пролетарское, Виноградное, Малакановское, Черниговское, Советский) остались без электроснабжения, были повреждены крыши домов. В МЧС также отметили, что в поселке Советский поврежден газораспределительный надземный газопровод низкого давления, без газа остаются 86 частных домов. На месте работают аварийно-восстановительные бригады.
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