Мощный ураган в Подмосковье: обесточено более 10 деревень 

Согласно сообщению из региональной службы МЧС, вчера, 28 июля по западному краю Чеховского района прошла бушующая стихия. Жители Подмосковья могли наблюдать ураган, сильный ливень и град.
Порывистый ветер валил деревья — конкретное количество пока подсчитывается. В Стремилово на жилой дом упал столб, а на один из металлических подмосковных гаражей упали оголенные провода.
Бригады “Мосэнерго” вечером совершали рейд по районам, которые затронула стихия. Аварийно отключили от электроснабжения следующие деревни: Дулово, Шарапово, Алферово, Дубровка, Бегичево, Муковнино, Вихорово, Булгаково, Ишино, Дубинино и еще несколько.
В городе Чехов повалены рекламные конструкции, повалены деревья и подтоплены некоторые места, где водоотводная система не справилась с нажимом урагана и обильного ливня.