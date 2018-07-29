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Мощный ураган в Подмосковье: обесточено более 10 деревень
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Мощный ураган в Подмосковье: обесточено более 10 деревень 

Вести Подмосковья 32 минуты назад
Фото: Вести Подмосковья
Согласно сообщению из региональной службы МЧС, вчера, 28 июля по западному краю Чеховского района прошла бушующая стихия. Жители Подмосковья могли наблюдать ураган, сильный ливень и град.
Порывистый ветер валил деревья — конкретное количество пока подсчитывается. В Стремилово на жилой дом упал столб, а на один из металлических подмосковных гаражей упали оголенные провода.
Бригады “Мосэнерго” вечером совершали рейд по районам, которые затронула стихия. Аварийно отключили от электроснабжения следующие деревни: Дулово, Шарапово, Алферово, Дубровка, Бегичево, Муковнино, Вихорово, Булгаково, Ишино, Дубинино и еще несколько.
В городе Чехов повалены рекламные конструкции, повалены деревья и подтоплены некоторые места, где водоотводная система не справилась с нажимом урагана и обильного ливня.
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