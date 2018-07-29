Мощный ураган в Подмосковье: обесточено более 10 деревень

Согласно сообщению из региональной службы МЧС , вчера, 28 июля по западному краю Чеховского района прошла бушующая стихия. Жители Подмосковья могли наблюдать ураган, сильный ливень и град.

Порывистый ветер валил деревья — конкретное количество пока подсчитывается. В Стремилово на жилой дом упал столб, а на один из металлических подмосковных гаражей упали оголенные провода.

Бригады “Мосэнерго” вечером совершали рейд по районам, которые затронула стихия. Аварийно отключили от электроснабжения следующие деревни: Дулово , Шарапово, Алферово, Дубровка , Бегичево, Муковнино, Вихорово, Булгаково, Ишино, Дубинино и еще несколько.