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Пожар на Новгородском: в центре Архангельска загорелась квартира
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Пожар на Новгородском: в центре Архангельска загорелась квартира 

АиФ Архангельск 16 минут назад
Фото: АиФ Архангельск
В центре Архангельска по адресу пр. Новгородский, 41 загорелась жилая квартира на девятом этаже. Жители близлежащих домов могли видеть большие черные клубы дыма.
Пожар произошел около 13 часов дня. Фото сразу распространилось по социальным сетям. На место происшествия оперативно прибыли экстренные службы города. Возгорание удалось потушить.
Судя по фотографиям в социальных сетях из горящего дома вынесли женщину в нижнем белье.
«2 человек спасатели унесли, 2 сами вышли. Детей пострадавших нет», — сообщает очевидец Сергей Юрлов.
Официальная информация о причинах пожара и пострадавших уточняется.
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