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Власти Вануауту попросили жителей покинуть остров Оба
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Власти Вануауту попросили жителей покинуть остров Оба 

Российская Газета 1 час назад
Из-за угрозы извержения вулкана Манаро власти Вануату объявили полную и обязательную эвакуацию острова Оба. Там снова введен режим чрезвычайного положения.
Как пишет РИА Новости, 26 июля вулкан выбросил столбы пепла, который покрыл весь остров. Местным жителям еще в марте предложили переехать в другие районы страны. Остров Оба является частью так называемого тихоокеанского «Огненного кольца».
В сентябре прошлого года власти Вануату уже проводили временную эвакуацию населения, когда после перерыва началось извержение вулкана. Тогда на острове проживали почти 10 тысяч человек. Не все в итоге решили вернуться домой.
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