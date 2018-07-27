Власти Вануауту попросили жителей покинуть остров Оба

Из-за угрозы извержения вулкана Манаро власти Вануату объявили полную и обязательную эвакуацию острова Оба. Там снова введен режим чрезвычайного положения.

Как пишет РИА Новости , 26 июля вулкан выбросил столбы пепла, который покрыл весь остров. Местным жителям еще в марте предложили переехать в другие районы страны. Остров Оба является частью так называемого тихоокеанского «Огненного кольца».

В сентябре прошлого года власти Вануату уже проводили временную эвакуацию населения, когда после перерыва началось извержение вулкана. Тогда на острове проживали почти 10 тысяч человек. Не все в итоге решили вернуться домой.