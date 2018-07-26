На дорогах Адыгеи из-за жары ограничили движение большегрузов

МВД по Республике Адыгея информирует о временном ограничении движения автомобилей, осуществляющих перевозки тяжеловесных грузов по федеральным автодорогам.

Это связано со снижением несущей способности асфальтобетонного дорожного покрытия, вызванным высокими температурами воздуха. Запрет действует с 5 июля по 31 августа 2018 года, с 10.00 до 22.00 часов, и введен при повышении температуры воздуха более 32 градусов на следующих участках:

— автодорога М-4 «Дон» (км 1340+748 — км 1362+375);

Краснодар — Верхнебаканский (км 0 — км 28+690, включая южный подъезд к городу Краснодару км 0 — км 8+745);

— автодорога Р-217 «Кавказ» (км 53+026 — км 59+973, км 54+559 — км 57+950, км 80+570 — км 103+090);

— автодорога «Подъезд к Кавказскому государственному биосферному заповеднику» (км 8 — км 85+150).

Временное ограничение движения не распространяется на пассажирские перевозки автобусами, в том числе международные, на перевозку грузов, необходимых для ликвидации последствий стихийных бедствий или иных чрезвычайных происшествий, а также на транспортировку дорожно-строительной техники и материалов, применяемых при проведении аварийно-восстановительных и ремонтных работ.