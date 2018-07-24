Украина и МАГАТЭ подписали договор по радиоактивным отходам в Чернобыле

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на сайте ГАЗО.

«Основными направлениями работы в рамках нового меморандума станут исследования для снятия с эксплуатации ядерных установок, обращения с радиоактивными отходами и восстановления окружающей среды после радиоактивного загрязнения», — говорится в сообщении.

По данным агентства, работа в рамках меморандума предполагает также развитие профессионализма, повышение практических навыков студентов, участие в международных научных исследованиях. Сотрудничество Украины МАГАТЭ коснется также совершенствование национальной системы обращения с радиоактивными отходами.