Украина и МАГАТЭ подписали договор по радиоактивным отходам в Чернобыле 

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на сайте ГАЗО.
«Основными направлениями работы в рамках нового меморандума станут исследования для снятия с эксплуатации ядерных установок, обращения с радиоактивными отходами и восстановления окружающей среды после радиоактивного загрязнения», — говорится в сообщении.
По данным агентства, работа в рамках меморандума предполагает также развитие профессионализма, повышение практических навыков студентов, участие в международных научных исследованиях. Сотрудничество Украины с МАГАТЭ коснется также совершенствование национальной системы обращения с радиоактивными отходами.
Катастрофа на Чернобыльской АЭС произошла 26 апреля 1986 года, взорвался четвертый энергоблок станции. Общая площадь радиационного загрязнения в Белоруссии составила около 46,5 тысячи квадратных километров (23% от общей площади). На Украине были загрязнены 50 тысяч квадратных километров в 12 областях. Кроме того, от радиоактивного загрязнения пострадали 19 российских регионов с территорией почти 60 тысяч квадратных километров и населением 2,6 миллиона человек.