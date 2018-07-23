Российским морякам вручили медали за спасение рыбаков из КНДР

Медали МЧС России «За спасение погибающих на водах» получил экипаж судна «Петр Ильичев», спасший трех северокорейских моряков. В декабре 2017 года российский корабль направлялся в порт Пусан и шел недалеко от побережья КНДР . Терпящую бедствие корейскую деревянную шхуну заметил матрос Павел Александрин. Шхуна была уже наполовину заполнена водой, один из четырех членов ее экипажа к тому моменту погиб, остальные трое получили обморожения. Сигнал бедствия северокорейцы подать не могли. Но им повезло — их судно заметили с « Петра Ильичева ». Выживших моряков удалось снять с тонущего корабля, их согрели, накормили и доставили во Владивосток

«Как выяснилось позже, шхуна вышла в море еще 6 декабря. Уже на следующий день на ней сломался двигатель, лодка стала дрейфовать, позже на ней обнаружилась течь, в результате чего шхуна начала тонуть. 10 декабря рыбаки были спасены экипажем российского судна», — рассказали в ГУ МЧС РФ по Камчатскому краю

Ранее «СП» писала о кораблекрушении в Таиланде : здесь во время шторма перевернулись и затонули два судна с туристами. Общее количество жертв превысило 40 человек.

Новости по теме: В Средиземном море утонули более двухсот мигрантов