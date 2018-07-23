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Российским морякам вручили медали за спасение рыбаков из КНДР
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Российским морякам вручили медали за спасение рыбаков из КНДР 

Свободная пресса 23 июля 2018
Медали МЧС России «За спасение погибающих на водах» получил экипаж судна «Петр Ильичев», спасший трех северокорейских моряков. В декабре 2017 года российский корабль направлялся в порт Пусан и шел недалеко от побережья КНДР. Терпящую бедствие корейскую деревянную шхуну заметил матрос Павел Александрин. Шхуна была уже наполовину заполнена водой, один из четырех членов ее экипажа к тому моменту погиб, остальные трое получили обморожения. Сигнал бедствия северокорейцы подать не могли. Но им повезло — их судно заметили с «Петра Ильичева». Выживших моряков удалось снять с тонущего корабля, их согрели, накормили и доставили во Владивосток.
«Как выяснилось позже, шхуна вышла в море еще 6 декабря. Уже на следующий день на ней сломался двигатель, лодка стала дрейфовать, позже на ней обнаружилась течь, в результате чего шхуна начала тонуть. 10 декабря рыбаки были спасены экипажем российского судна», — рассказали в ГУ МЧС РФ по Камчатскому краю.
Ранее «СП» писала о кораблекрушении в Таиланде: здесь во время шторма перевернулись и затонули два судна с туристами. Общее количество жертв превысило 40 человек.
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