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В Иране произошло третье за сутки землетрясение, магнитуда составила 5,9
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В Иране произошло третье за сутки землетрясение, магнитуда составила 5,9 

РИА Новости 1 час назад
МОСКВА, 22 июл — РИА Новости. Очередное землетрясение магнитудой 5,9 произошло в воскресенье в провинции Керманшах на западе Ирана, сообщает агентство IRNA со ссылкой на Иранский сейсмологический центр Института геофизики Тегеранского университета.
Ранее сообщалось, что два землетрясения магнитудой 4,7 и 5,7 произошли в воскресенье в провинции Хормозган на юге страны.
По данным агентства, первые толчки в западной провинции были зафиксированы в 14.45 по местному времени (13.15 мск). Землетрясение ощущалось практически на ее всей территории.
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