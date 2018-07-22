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Потоки воды смывали асфальт и сбивали людей с ног после дождей на юге России
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Потоки воды смывали асфальт и сбивали людей с ног после дождей на юге России 

ТК «Звезда» 1 час назад
Фото: ТК «Звезда»
Сложной остается обстановка и на востоке страны — в Амурской области, где сильные дожди не стихали весь минувший день.
В Краснодарском крае и Ростовской области за полтора часа осадков выпало столько, сколько и за месяц не всегда выпадает. В Ростове-на-Дону уровень воды поднимался до окон автомобилей. Потоки неслись по улица, смывая асфальт и сбивая с ног прохожих.
В Новочеркасске полностью затопило привокзальную площадь. Вода добралась до железнодорожных путей. По словам местных жителей, город превращается в одну гигантскую лужу. И это уже второй раз за неделю.
Сложной остается обстановка и на востоке страны — в Амурской области. Сильные дожди здесь не стихали весь минувший день. За ночь вода в реках поднялась еще на полметра.
Затоплены несколько поселков вокруг Благовещенска. В регионе уже сутки действует режим чрезвычайной ситуации.
Из Хабаровска переброшены дополнительные силы спасателей. Пик паводка в регионе, по прогнозам синоптиков, придется на завтра.
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