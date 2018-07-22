Потоки воды смывали асфальт и сбивали людей с ног после дождей на юге России

Сложной остается обстановка и на востоке страны — в Амурской области , где сильные дожди не стихали весь минувший день.

Краснодарском крае и Ростовской области за полтора часа осадков выпало столько, сколько и за месяц не всегда выпадает. В Ростове-на-Дону уровень воды поднимался до окон автомобилей. Потоки неслись по улица, смывая асфальт и сбивая с ног прохожих.

Новочеркасске полностью затопило привокзальную площадь. Вода добралась до железнодорожных путей. По словам местных жителей, город превращается в одну гигантскую лужу. И это уже второй раз за неделю.

Сложной остается обстановка и на востоке страны — в Амурской области. Сильные дожди здесь не стихали весь минувший день. За ночь вода в реках поднялась еще на полметра.

Затоплены несколько поселков вокруг Благовещенска. В регионе уже сутки действует режим чрезвычайной ситуации.