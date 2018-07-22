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Тайфун «Ампил» достиг Шанхая
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Тайфун «Ампил» достиг Шанхая 

ИА Синьхуа 41 минуту назад
Шанхай, 22 июля /Синьхуа/ — Тайфун «Ампил», 10-й по счету в этом году, в воскресенье в 12:30 достиг острова Чунмин Шанхая. Скорость ветра составила 28 метров в секунду. Об этом сообщила городская метеорологическая служба. -0-
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