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Число жертв крушения катера на озере в Миссури выросло до 17 человек
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Число жертв крушения катера на озере в Миссури выросло до 17 человек 

Москва24 20 июля 2018
Фото: Москва24
Всего на борту судна был 31 человек.
Капитану удалось спастись, а рулевой погиб. Всего выжили 14 участников поездки.
Соболезнования родным и близким погибших выразил президент США. "Дональд Трамп и первая леди Меланья Трамп выражают свои самые глубокие соболезнования всем, кто пострадал от вчерашней катастрофы", — цитирует пресс-секретаря Белого дома Сару Сандерс РИА Новости.
По информации властей штата, катер затонул из-за шторма. Ранее сообщалось, что утонули 13 человек, а четверо считались пропавшими.
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