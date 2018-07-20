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В Монголии уровень воды в крупных реках превысил норму из-за ливней
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В Монголии уровень воды в крупных реках превысил норму из-за ливней 

ИА Синьхуа 48 минут назад
Улан-Батор, 20 июля /Синьхуа/ — Ливни, которые обрушились на территорию Монголии на этой неделе, стали причиной подъема уровня воды в реках и озерах страны, сообщила в пятницу пресс-служба Института метеорологии и гидрологии страны.
Согласно информации учреждения, из-за сильных ливней в минувшую ночь уровень воды в крупных реках, включая Ховд, Буянт, Онон, Хэрлэн, Сэлэнгэ и Хархираа, превысил норму и составил 65 сантиметров.
До конца июля на большей части территории Монголии ожидаются очень сильные ливни с грозами. Специалисты Главного управления по чрезвычайным ситуациям предупреждают, что сильные дожди могут вызвать повышение уровня воды в реках и озерах, говорится в сообщении.
В связи с этим, Главное управление по чрезвычайным ситуациям Монголии предупредило жителей, живущих вдоль рек, принять все необходимые меры предосторожности. —0—
ИА Синьхуа: последние новости
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