На Курилы доставят 70 граждан Японии в рамках безвизового обмена

"Первый в этом году чартерный рейс планируется по маршруту Накасибецу (префектура Хоккайдо) — Южно-Курильск (остров Кунашир) — Курильск (Итуруп). В составе безвизовой делегации в основном бывшие жители Курильских островов. В силу преклонного возраста их сопровождают дети и внуки, а также медработники. Японцы посетят могилы своих близких на двух островах Курильской гряды — Кунашире и Итурупе", — рассказал дипломат.

По его словам, если не помешает погода, самолет вылетит из Накасибецу в 10:30 по сахалинскому времени (02:30 мск) и через час приземлится в аэропорту «Менделеево» Южно-Курильска. «Сорок четыре человека останутся на Кунашире, а 26 пассажиров этим же бортом вылетят на соседний Итуруп — в аэропорт „Ясный“ в городе Курильске», — добавил собеседник агентства. Возвращение делегации в Японию планируется в понедельник.

Безвизовый обмен между жителями российских южных Курил и Японией начался в 1992 году на основании межправительственной договоренности для улучшения взаимопонимания народов двух стран, решения вопроса о заключении мирного договора. Поездки осуществляются по национальному паспорту со специальным вкладышем, без виз. Впервые чартерный рейс из Японии на Курилы состоялся в сентябре 2017 года, до этого безвизовые делегации доставлялись только морскими судами.

Япония претендует на острова Кунашир, Шикотан, Итуруп и Хабомаи, ссылаясь на двусторонний Трактат о торговле и границах 1855 года. Возвращение островов Токио поставил условием заключения мирного договора с РФ , который по окончании Второй мировой войны так и не был подписан.