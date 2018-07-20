На Курилы доставят 70 граждан Японии в рамках безвизового обмена 

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 18 июл — РИА Новости. Авиакомпания «Аврора» доставит в воскресенье на Курилы 70 граждан Японии, сообщил РИА Новости представитель МИД России в Южно-Сахалинске Владимир Носов.
"Первый в этом году чартерный рейс планируется по маршруту Накасибецу (префектура Хоккайдо) — Южно-Курильск (остров Кунашир) — Курильск (Итуруп). В составе безвизовой делегации в основном бывшие жители Курильских островов. В силу преклонного возраста их сопровождают дети и внуки, а также медработники. Японцы посетят могилы своих близких на двух островах Курильской гряды — Кунашире и Итурупе", — рассказал дипломат.
По его словам, если не помешает погода, самолет вылетит из Накасибецу в 10:30 по сахалинскому времени (02:30 мск) и через час приземлится в аэропорту «Менделеево» Южно-Курильска. «Сорок четыре человека останутся на Кунашире, а 26 пассажиров этим же бортом вылетят на соседний Итуруп — в аэропорт „Ясный“ в городе Курильске», — добавил собеседник агентства. Возвращение делегации в Японию планируется в понедельник.
Безвизовый обмен между жителями российских южных Курил и Японией начался в 1992 году на основании межправительственной договоренности для улучшения взаимопонимания народов двух стран, решения вопроса о заключении мирного договора. Поездки осуществляются по национальному паспорту со специальным вкладышем, без виз. Впервые чартерный рейс из Японии на Курилы состоялся в сентябре 2017 года, до этого безвизовые делегации доставлялись только морскими судами.
Япония претендует на острова Кунашир, Шикотан, Итуруп и Хабомаи, ссылаясь на двусторонний Трактат о торговле и границах 1855 года. Возвращение островов Токио поставил условием заключения мирного договора с РФ, который по окончании Второй мировой войны так и не был подписан.
В 1956 году СССР и Япония подписали совместную декларацию, в которой Москва соглашалась рассмотреть возможность передачи Японии двух островов в случае заключения мирного договора. СССР рассчитывал поставить на этом точку, Япония же считала сделку лишь частью решения проблемы, не отказываясь от претензий на все острова. Последующие переговоры ни к чему не привели. Позиция Москвы состоит в том, что острова вошли в состав СССР по итогам Второй мировой войны и суверенитет РФ над ними сомнению не подлежит.