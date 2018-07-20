Сильный дождь с громом начался на севере Москвы

Сильный дождь, сопровождаемый порывами ветра, начался на севере столицы, передает в пятницу корреспондент РИАМО

Резко начавшийся ливень быстро образовал подтопления на проезжей части и тротуарах, капли дождя очень крупные. Дождь сопровождается раскатами грома. Небо затянуто светло-серыми облаками.

Прохожих непогода застала врасплох. Они прячутся под остановками общественного транспорта, в торговых центрах.