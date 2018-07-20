Ещё
Сильный дождь с громом начался на севере Москвы
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Сильный дождь с громом начался на севере Москвы 

РИАМО 1 час назад
Фото: РИАМО
Сильный дождь, сопровождаемый порывами ветра, начался на севере столицы, передает в пятницу корреспондент РИАМО.
Резко начавшийся ливень быстро образовал подтопления на проезжей части и тротуарах, капли дождя очень крупные. Дождь сопровождается раскатами грома. Небо затянуто светло-серыми облаками.
Прохожих непогода застала врасплох. Они прячутся под остановками общественного транспорта, в торговых центрах.
Ранее Гидрометцентр России объявил «желтый» уровень опасности погоды из-за грозы, дождя и сильных порывов ветра до 17 метров в секунду в Москве и Подмосковье на пятницу.
РИАМО: последние новости
Здание шиномонтажа и прилегающую территорию на северо‑западе Москвы оцепили после взрыва МЧС объявило экстренное предупреждение из‑за жары в Москве Движение ограничили в районе ЧП на Авиационной улице в столице
Комментарии  Ещё 2 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Путин впервые высказался о повышении пенсионного возраста811
Полмиллиарда нашли в холодильнике пустующей квартиры99
Умерла Мария Спивак7
Фото кабинета Медведева удивило россиян107
Россиянам рассказали об удивительно длинных выходных12
Видео
08:39
Путин впервые высказался о повышении пенсионного возраста
Политика
02:50
Данные о гиперзвуковом оружии утекли из России
Армия Оружие
00:12
Латвия пожаловалась на последствия «вражды» с РФ
Экономика
00:33
Меркель порадовалась за Путина и Трампа
Европа В мире
00:33
Трамп пообещал стать «худшим врагом» Путина
В мире Ближний Восток
00:55
Москалькова обратилась к Путину с просьбой
Общество Политика
03:31
Еще один туроператор прекратил свою деятельность
Компании Личный счет
00:37
Посол Греции вызван в МИД России
Европа Конфликты
12:22
Максакова в короткой юбке вызвала фурор
Шоу-бизнес
03:21
Садовник напал на дом Лысейко и попался
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение