В МЧС предупредили о грозах и усилении ветра в Севастополе

Главное управление МЧС России по Севастополю предупредило о грозах, дождях и усилении ветра 19 и 20 июля.

По данным местного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 19 июля ожидается облачная погода с прояснениями, кратковременный дождь, временами сильный, гроза. Ветер будет дуть юго-западный 6-11 м/с, при грозе порывы до 15-17 м/с.

Температура воздуха днём составит +25…+27 °C, передаёт «Новый Севастополь».

На 20 июля прогнозируется переменная облачность, кратковременный дождь, гроза, ветер юго-западный и западный, 5-10 м/с, при грозе порывы будут достигать 14 м/с.

Температура воздуха в дневное время составит +27…+29 °C.

Спасатели призвали соблюдать правила безопасного поведения во время непогоды.

11 июля URA.RU сообщало, что в МЧС предупредили о штормовом ветре на Урале.