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В МЧС предупредили о грозах и усилении ветра в Севастополе
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В МЧС предупредили о грозах и усилении ветра в Севастополе 

RT на русском 1 час назад
Фото: sevastopolnews.info
Главное управление МЧС России по Севастополю предупредило о грозах, дождях и усилении ветра 19 и 20 июля.
По данным местного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 19 июля ожидается облачная погода с прояснениями, кратковременный дождь, временами сильный, гроза. Ветер будет дуть юго-западный 6-11 м/с, при грозе порывы до 15-17 м/с.
Температура воздуха днём составит +25…+27 °C, передаёт «Новый Севастополь».
На 20 июля прогнозируется переменная облачность, кратковременный дождь, гроза, ветер юго-западный и западный, 5-10 м/с, при грозе порывы будут достигать 14 м/с.
Температура воздуха в дневное время составит +27…+29 °C.
Спасатели призвали соблюдать правила безопасного поведения во время непогоды.
11 июля URA.RU сообщало, что в МЧС предупредили о штормовом ветре на Урале.
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