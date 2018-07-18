Возгорание в квартире на улице Черкасской Орла произошло накануне днём, 17 июля, сообщает пресс-служба МЧС по Орловской области.
На момент прибытия сотрудников Орловского местного пожарно-спасательного гарнизона, на первом этаже из окон одной из квартир шёл дым. Два звена газодымозащитников провели разведку и выяснили, что очаг возгорания находился на балконе одной из квартир.
Дым, шедший оттуда, проник в одну из соседних квартир. Пожарные спасли из задымлённого жилища женщину 1934 года рождения. На тушение огня был подан один водяной ствол. В результате возгорания на балконесгорели отделочные материалы на площади два квадратных метра.
По предварительным данным, причиной пожара стало короткое замыкание электропроводки. Пострадавших нет, сообщили в пресс-службе регионального МЧС. По факту пожара проводится проверка.
Сообщение Спасли пенсионерку: в МЧС обнародовали подробности пожара на Черкасской появились сначала на РИА 57.