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Спасли пенсионерку: в МЧС обнародовали подробности пожара на Черкасской
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Спасли пенсионерку: в МЧС обнародовали подробности пожара на Черкасской 

РИА 57 1 час назад
Фото: РИА 57
Возгорание в квартире на улице Черкасской Орла произошло накануне днём, 17 июля, сообщает пресс-служба МЧС по Орловской области.
На момент прибытия сотрудников Орловского местного пожарно-спасательного гарнизона, на первом этаже из окон одной из квартир шёл дым. Два звена газодымозащитников провели разведку и выяснили, что очаг возгорания находился на балконе одной из квартир.
Дым, шедший оттуда, проник в одну из соседних квартир. Пожарные спасли из задымлённого жилища женщину 1934 года рождения. На тушение огня был подан один водяной ствол. В результате возгорания на балконесгорели отделочные материалы на площади два квадратных метра.
По предварительным данным, причиной пожара стало короткое замыкание электропроводки. Пострадавших нет, сообщили в пресс-службе регионального МЧС. По факту пожара проводится проверка.
Сообщение Спасли пенсионерку: в МЧС обнародовали подробности пожара на Черкасской появились сначала на РИА 57.
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