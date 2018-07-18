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За сутки в Краснодарском крае выпала месячная норма осадков
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За сутки в Краснодарском крае выпала месячная норма осадков 

ТК «Звезда» 1 час назад
Фото: ТК «Звезда»
Станицы и села затоплены, парализовано движение транспорта.
Краснодарский край противостоит удару стихии. За минувшие сутки регион принял на себя удар месячной нормы осадков.
Станицы и села затоплены, парализовано движение транспорта — автомобили и автобусы не могут проехать по воде и глохнут. Люди передвигаются либо по пояс в воде, либо на лодках. Приусадебные участки буквально смыло потоками воды.
В Белгороде устраняют последствия наводнения, вызванного многочасовым ливнем: затоплены центральные улицы, по дорогам с трудом удается проехать даже автобусам. Закрыт проезд по нескольким магистралям. В воде цокольные этажи зданий.
По заявлениям синоптиков, улучшения погодных условий ждать не стоит еще как минимум неделю.
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