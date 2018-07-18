За сутки в Краснодарском крае выпала месячная норма осадков

Станицы и села затоплены, парализовано движение транспорта.

Краснодарский край противостоит удару стихии. За минувшие сутки регион принял на себя удар месячной нормы осадков.

Станицы и села затоплены, парализовано движение транспорта — автомобили и автобусы не могут проехать по воде и глохнут. Люди передвигаются либо по пояс в воде, либо на лодках. Приусадебные участки буквально смыло потоками воды.

Белгороде устраняют последствия наводнения, вызванного многочасовым ливнем: затоплены центральные улицы, по дорогам с трудом удается проехать даже автобусам. Закрыт проезд по нескольким магистралям. В воде цокольные этажи зданий.

По заявлениям синоптиков, улучшения погодных условий ждать не стоит еще как минимум неделю.