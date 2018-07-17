На Волге спасли двух рыбаков, выпавших из лодки

Информация о пострадавшем в оперативно-дежурную смену Главного управления МЧС поступила сегодня в 14:23. Как сообщили в пресс-службе ведомства, очевидцы рассказали, что в районе Пристанского моста из резиновой надувной лодки в реку упал рыбак. Мужчина просит о помощи. К месту происшествия незамедлительно выдвинулся экипаж инспекции по маломерным судам. В это же время поступило второе сообщение. В том же районе тонет еще один мужчина. Уже через семь минут инспекторы были на месте ЧП. Мужчин нашли и подняли из воды. Как оказалось в лодке было двое мужчин. Из-за сильного ветра судно перевернулось на воде.

"От медицинской помощи пострадавшие отказались. «Горе-рыбаков» и их лодку инспекторы ГИМС доставили на берег. Как оказалось, несмотря на предупреждения об ухудшении погодных условий, при которых использовать маломерные суда опасно, они все же вышли на воду. В результате высокой волны и сильного ветра рыбаки выпали за борт", — уточнили в пресс-службе МЧС.