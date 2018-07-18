Тайфун Son-Tinh обрушился на китайский остров Хайнань

Девятый в этом году атмосферный вихрь, образовавшийся над Тихим океаном, обрушился на китайский остров Хайнань. Порывы ветра в центре тайфуна Son-Tinh достигают 82 километров в час. В результате ливня оказались затоплены некоторые улицы, на дорогах валяются поваленные деревья, незначительно нарушено транспортное сообщение.

Все туристические объекты острова закрыты. Иностранцам не советуют посещать местные пляжи. РИА Новости пока не сообщает о нанесенном непогоде ущербе. Также нет сведений о погибших или пострадавших.