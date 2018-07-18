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МЧС предупреждает о грозах и сильном ветре в Нижегородской области
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МЧС предупреждает о грозах и сильном ветре в Нижегородской области 

Vgoroden.ru 1 час назад
Фото: В городе N
Грозы, ливни и сильные порывы восточного ветра до 13 — 18 м/с возможны в Нижегородской области в ближайшие 1 — 3 часа сегодня, 18 июля. Непогода продолжит бушевать и ночью 19 июля. Об этом предупреждает ЦУКС ГУ МЧС России по региону.
Также местами по области и Нижнему Новгороду ожидаются сильные дожди и град. Специалисты прогнозируют увеличение количества ДТП, затруднений в работе транспорта. Не исключено подтопление низин и оползни.
МЧС рекомендует нижегородцам во время непогоды по возможности не выходить из дома и не ездить на личном транспорте. В грозу лучше отключить все электроприборы в квартире. Если вы все же оказались на улице, следует укрыться в ближайшем здании. Управляя автомобилем, необходимо максимально снизить скорость.
Напомним, нижегородцев ждет жаркая и дождливая неделя.
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