МЧС предупреждает о грозах и сильном ветре в Нижегородской области

Грозы, ливни и сильные порывы восточного ветра до 13 — 18 м/с возможны в Нижегородской области в ближайшие 1 — 3 часа сегодня, 18 июля. Непогода продолжит бушевать и ночью 19 июля. Об этом предупреждает ЦУКС ГУ МЧС России по региону.

Также местами по области и Нижнему Новгороду ожидаются сильные дожди и град. Специалисты прогнозируют увеличение количества ДТП, затруднений в работе транспорта. Не исключено подтопление низин и оползни.

МЧС рекомендует нижегородцам во время непогоды по возможности не выходить из дома и не ездить на личном транспорте. В грозу лучше отключить все электроприборы в квартире. Если вы все же оказались на улице, следует укрыться в ближайшем здании. Управляя автомобилем, необходимо максимально снизить скорость.

Напомним, нижегородцев ждет жаркая и дождливая неделя.